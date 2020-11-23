許富凱新歌MV邀好友方馨一同演出。（凱聲影藝提供）

許富凱相隔2年推出新歌〈雨傘情〉，真摯詮釋黃乙玲的經典歌曲，獲得亮眼成績，趁勝追擊，力邀本土劇天后方馨參與MV演出，兩人詮釋曖昧姐弟戀，和許富凱認識8年的方馨笑說：「其實最大心願是想合唱一首歌，只能先一步一步來，下次可能有機會可以唱一句。」

MV拍攝當天氣溫驟降，演出下雨戲時，許富凱和方馨撐著傘仍被狼狽淋濕，且現場還吹起陣陣強風，許富凱形容：「去澎湖表演的風都沒這麼大！幸好我最近有在重訓，手拿著傘的支撐力還不錯。」坦承最近開始督促自己持續運動，「看到MV裡的自己，還算滿意範圍，還可以更好！一些比較精緻澱粉食物比較少碰，吃的食物也越來越養生，這是對身體很大的收穫。」

許富凱新歌MV邀好友方馨一同演出。（凱聲影藝提供）

MV劇情以離世告別作為倒敘主軸，其中一幕許富凱全身黑西裝、前往送行的哭戲，他情緒一次到位、哭到無法自拔，導演大讚是「演技大爆發」，他則謙虛地說：「要歸功於前一陣子拍的戲，在裡頭需要很多情緒很重的哭戲，在那時候抓到了一些哭戲的訣竅，這次雖然一次成功，但要如何哭得動人也是一門學問，對哭戲還是會有點恐懼。」

對於生離死別，許富凱更有一番感觸，「出道至今，年紀越長，經歷這樣的事情也越來越多，尤其外婆對我來說，那是很深的死別，一定要將這些離開我們的人記在心裡一輩子，但難過只能一下子，因為未來生活依舊要過，記著他們的好往前走，才對得起祂們。」〈雨傘情〉MV已於許富凱官方YouTube頻道上線。

(中時 )