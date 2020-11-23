這起發生在中部相當驚悚的桶屍案，兩名死者分別是16歲少女、以及50多歲男子，據悉欠討債集團不到1萬元，竟遭殺害後埋屍鐵桶，再用強酸溶屍，手法非常兇殘，根據消息，兩名死者都在太平一處養狗場遭水桶封屍，而警方證實，少女遭凌虐殺害時，男友也在場。

其中1具桶屍是一名16歲少女，與男友疑似是該犯罪集團成員，情侶兩人疑似與徐姓主嫌有金錢糾紛，徐懷疑少女偷走300萬元，對少女解釋不予以理會，2017年在新竹持刀將少女殺害，接著載到台中市太平區山區鐵桶埋屍。

對此，警方也證實，少女遭殺害時男友也在場，且協助主嫌犯案，因此被認定是共犯，偵訊時主嫌夫婦避重就輕，其他共犯則都有供述，目前涉案犯嫌中，6個聲押、1個在監、1個因犯罪時未成年收容中。

刑事局中部犯罪打擊中心日前接獲情資，犯罪集團其中一位成員因良心不安，而向警方透露內情，警方隨即在台中山區、與苗栗銅鑼山區，挖出兩具桶屍，該犯罪集團因金錢糾紛而痛下毒手，手段兇殘、駭人聽聞，詳細犯罪原因仍待警方進一步釐清。

(中時新聞網)