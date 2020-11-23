54歲劉嘉玲睽違13年再演電視劇，在《情深緣起》因劇情需要，有綁馬尾、穿學生服的少女扮相，未料造型曝光後，遭到不少網友毒舌批裝嫩、看到出戲，在網上掀起熱議，而曾擔任《延禧攻略》、《鬢邊不是海棠紅》等劇製作人的知名編劇于正，今就替中年女演員發聲，卻引起正反兩面評價。

于正22日在微博發文，談到市場對40歲左右的女演員不友好，對此現像，于正則認為「其實這是她們最好的年紀，樣貌還未改變，演技已然成熟」，並提到在自己的劇中，常找來年過40歲的女演員當主角，隨文就附上《鬢邊不是海棠紅》佘詩曼、《傳家》秦嵐、《當家主母》蔣秦秦等劇照證明。

于正表示，市場之所以畸形，是因為太多製作人不專業，需要依賴顏值和知名度來增加自己的信心，「但我相信總會有那麽一群人，像我這樣，看到她們的好，給她們打開一道門。」最後更喊話：「當劇幕拉開，掌聲響起的時候，她們一樣會光芒萬丈，被所有人追逐，一切已經在證明的過程中了，大家多給點時間，所謂的市場觀念必將發生改變，未來一定是屬於表演者的！」

于正微博全文。（圖／翻攝自微博）

由於于正之前PO文常被酸炒話題，但這次替中年女演員發聲，就獲得不少網友支持「人一陣鬼一陣的...不過他這番話說的對」、「于正戲里其實有很多老戲骨，也讓大家看到很多老戲骨不錯的演技，有一說一，這點他其實一直不錯」、「雖然有時候說話奇奇怪怪 但這次說得挺合理的」。

不過也有網友持不同意見，反酸于正「因為你被罵的女演員還少嗎」、「他又來戲了」、「他可別放p了，diss中年演員的也是他」、「但是他自己不是嗎」，並認為于正只是為了宣傳自己的新戲，直批「能蹭啊，好像他的戲推的女主不是小姑娘一樣，有什麽立場說這話啊」、「他怎麽懟完20歲30歲演員，為了宣傳自家劇為40歲發聲，如果通過計算才出來發聲，不如多給她們幾部戲拍」，出現正反兩面意見。

(中時新聞網)