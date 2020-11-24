約旦、台灣混血網紅蕾拉，臉蛋精緻立體且身材火辣，聲音跟五官都神似鐵肺歌姬鄧紫棋，因此有「小鄧紫棋」封號，近年她加入知名YT團體「反骨男孩」，知名度更加提升，是許多人心目中的性感女神，而最近「反骨男孩」在酷炫領軍下舉辦二手拍賣會，蕾拉拿出內衣競標，標榜自己「不洗衣服」，竟是貼身穿過的原味內衣。

「反骨男孩」成員們挖出家中的寶物，來舉辦一年一度的「反骨二手拍」，想知道一整天下來能賣多少營業額，一開始孫生要大家選出「最鳥的物品」，結果自己的蜘蛛人內褲馬上中槍，讓他忍不住辯解有聽從朋友建議「千萬不能洗，洗了會掉價！」，成員們聽了卻嗤之以鼻。

蕾拉拿出原味內衣競標，被成員深吸認證「好香」。(取材自YouTube)

蕾拉的原味內衣被害羞男士以3千元標走。(翻攝自YouTube)

不過最扯的不是孫生，成員培根被發現拿了雞排妹贈送的禮物來拍賣，一看不得了，是她的個人情趣品牌暢銷產品「純愛飛機杯」，培根因此一度被質疑商品不符活動主旨，但他解釋「我有用過啦！」，讓蕾拉當場感到噁心，吐槽：「你用過還出來賣？」，但確實符合二手拍原則，無法挑剔。

成員琳妲又掏出一件灰綠色蕾絲精美內衣，罩杯頗大，讓她直呼：「誰賣內衣啊？要怎麼賣？好強哦！」，蕾拉舉手承認是自己要拿來競標的，說明她都不洗衣服，這件內衣是她真正穿過的「正原味」，語謙隨即拿來深吸一口驚呼：「好香」，孫生聞了之後則說是「八字(奶)的味道」，被蕾拉一頓揍，最後，女神的原味內衣被一位害羞男士以3千元標下，眾男粉紛紛留言表示羨慕「內衣很香...讓我也想競標了」、「蕾拉內衣尺寸很大耶」、「我可以想像那個得標男會幹嘛了」，還有人說如果是蕾拉的二手內褲「我一定破萬買」。

(中時新聞網)