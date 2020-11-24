女星陳艾琳和老公Alex（顏庭笙）同樣從《大學生了沒》出道，兩人在2019年結婚，育有1歲女兒「顏蘵」，不過Alex卻在今（24日）爆出，持含有大麻菸油的電子菸遭逮，而陳艾琳月初時才透露，夫妻倆因育兒方式不同而大吵，陳艾琳還徹夜沒有回家。

陳艾琳月初時在IG發文透露，她和老公Alex因為育兒方式有不同見解而吵架「各自堅持的狀況下，彼此也說出了些不理性和刺激對方的話」，陳艾琳還因此在萬聖節時玩到徹夜沒有回家，同時，陳艾琳也在Youtube頻道透露，Alex則認為陳艾琳太過潔癖、且想要控制各個環節。

儘管夫妻關係緊張，陳艾琳仍積極想和老公修補感情，而兩人坐下來冷靜講開後，Alex還拿出筆記，讓陳艾琳感動直呼：「覺得那畫面很可愛，也再次驗證了，雙方彼此都願意溝通，願意進步是如此重要的事」。

如今Alex在今凌晨卻因被警方聞到他車上和身上都是大麻味，最後警方在車上搜出大麻菸油而被逮，警方則在上午依違法持有、施用毒品等罪，將其移送北檢。

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(中時新聞網)