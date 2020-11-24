大部分家中女兒出嫁時，娘家都會準備嫁妝，最常見的就是黃金了。一名女網友透露，婆婆未經過她的允許，就將她的黃金首飾以代為保管之意，要當作大姑出嫁的嫁妝，無奈之下也只好同意，不過，事後她發現事情真相後大逆轉，反讓她猶豫是否要將實情告知婆婆了。

這名女子在知名論壇《Dcard》發文指出，日前丈夫向她告知，她有一套黃金首飾看起來相當貴重，因此婆婆就幫忙保管，還表示因家裡很節儉，打算拿那套黃金給大姑以後當嫁妝，更要求她別太小氣。雖百般無奈但也無可奈何，並向丈夫說「婆婆高興就好」，還因此被婆婆大讚孝順。

不過，事後她來回想了好幾遍，自己應該早就把貴重的黃金飾品放進銀行保險箱了，於是返回房裡放查探擺放金飾的地方，發現一套「沙金」首飾不見了。這才讓她恍然大悟，原來婆婆拿走的根本不是黃金首飾，而是她剛出社會時，買好玩的偶爾拍拍古裝照的道具。

這令她不知如何是好，因為婆婆是全家公認最懂珠寶的行家，而婆婆又將那套黃金首飾給大姑試戴後，更大讚色澤重量都是上品，「要怎麼跟婆婆開口又不傷和氣？」

網友看完後，都認為婆婆非常不妥，「妳婆婆沒有問過妳就自己拿 算偷竊吧？ 假如今天這個是真的黃金 被拿去當大姑嫁妝，妳ok？要是我早就翻臉了」、「我覺得你還是要講一下耶！怕如果他們發現那些是假的，不知道會把你講的多難聽」、「什麼？自己看到就撿起來要幫你保管 也太恐怖了吧！」、「可能請老公說，畢竟是自己媽媽好講話，不然是婆婆自己拿的，完全不能怪你」。

(中時新聞網)