一名母親PO文表示，自己的小學三年級女兒，智商高達135，但學校考試成績永遠只有個位數的分數，因此遭老師跟同學冷嘲熱諷，但女兒一句話，讓媽媽決心不再要求女兒好成績，而是放手讓女兒追尋夢想。

這位香港媽媽在論壇《親子王國》PO文指出，自己女兒雖然智商有135，但卻同時患有嚴重的讀寫障礙，導致女兒空有智商，卻沒辦法反應到成績上，從小學一年級到三年級，分數都只有個位數，穩坐倒數第一，期間一度被老師諷刺「智商接近愛因斯坦，但怎麼這麼笨」，讓這位港媽身心俱疲。

港媽說，自己嘗試了各種辦法，發脾氣、鼓勵，都無法改變結果，甚至還去跟校長反應過女兒的障礙，卻遭校長冷回「妳轉校啊」，只好安慰自己「分數不代表一切」。

某天女兒又帶回個位數的考卷，正當港媽忙完要幫女兒訂正時，發現女兒都已經修好，女兒默默吐出一句「其實我都看得懂字，但他們在我眼前就是會跳來跳去...」，聽見女兒其實很在意，當下決定不再強迫女兒追求成績，而是詢問女兒有什麼夢想，自己會陪伴她完成，女兒聽到後笑開懷，直言自己想當舞蹈家。

港媽表示，女兒中文程度較差，英文聽跟說都沒問題，但無法用文字表達，但在明白女兒處境後，已經放鬆下來，認為女兒有夢想，讓她追逐夢想，好過追求成績，不然兩人都很痛苦。

香港網友也紛紛留言打氣：「辛苦了」、「媽媽加油！專心發掘一技之長也好，希望女兒可以重拾自信」、「有媽媽陪伴真的很重要」、「IQ高的話，相信有其他好的道路可以發展，加油」。

(中時新聞網)