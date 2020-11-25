雲林少女小安（化名）命運坎坷，國小畢業就被母親以2000元代價，將她初夜賣給阿公的友人。之後小安遭母親陳姓男友多次性侵，不久母親交了楊姓新男友，還玩撲克牌脫衣遊戲，大吃「母女丼」，甚至用跳蛋、按摩棒等情趣用品助興。最高法院審理後，將小安母親重判10年5月、併科罰金6萬元，買春男重判8年6月，陳男判刑3年3月與6月（得易服社會勞動服務），楊男判刑1年8月，全案定讞。

根據判決書，現年16歲的小安，因被老師察覺異狀報警，悲慘命運才被揭發。她小六升國一時，母親將她帶去與祖父的友人林姓男子性交易，完事後給2000元，謊稱是「借款」，2年後母親又再帶著小安與林男性交易，再得款2000元。

小安與母親及母親的陳姓男友3人同住，小安稱陳男「義父」。陳男以平均每個月一次的頻率，對小安性侵7次得逞。沒多久，小安母親交了新男友楊男，楊男在2019年初，與小安母女玩撲克牌脫衣遊戲，輸的人要脫衣，大吃「親子丼」，總共3度性侵小安，楊男甚至還拿出跳蛋、按摩棒等情趣用品助興。

法院審理後，一審將性交易的林男重判8年6月、義父判刑4年、楊男判刑1年8月，母親則重判11年、併科罰金6萬元。上訴二審後，二審維持林男、楊男部分，義父部分改判3年3月與6月（得易服社會勞動服務），母親也獲得改判10年5月、併科罰金6萬元。全案再上訴第三審，最高法院23日駁回上訴定讞。

(中時新聞網)