國家文藝獎得主、作曲家馬水龍逝世5周年，近期將有紀念音樂會。他最廣為流傳的作品《梆笛協奏曲》，是1990年代中廣的整點報時音樂，當年首演的笛演奏家陳中申回憶，「我吹這首曲子時，從樂器演奏者角度思考，自己加上一點花舌和裝飾音，這些小細節，他讓我有發揮的空間。」

陳中申同時是馬水龍的作曲學生，他表示，馬水龍創辦北藝大音樂系時，早年特別要求學習西方樂器的學生，必須學習一項傳統樂器，可說是國內推廣傳統音樂的先鋒，「我永遠記得他告訴我，音樂沒有國界，但還是有國籍，如果對自己文化的音樂不了解，那就無法寫出屬於自己的音樂。」

音樂學者顏綠芬表示，馬水龍為傳統樂器作曲，並不單單從理論方面理解一項樂器，「他會真的去學這項樂器，像是殼仔弦，他也真的去練習怎麼拉，從中深入了解樂器屬性，再寫一首曲子，會很不同。此外，他也很重視作曲者和演奏者之間的溝通，尋求互相理解，他認為作曲不是作曲家一個人的事。」

從小和馬水龍一起長大的春秋樂集創辦人邱再興表示，馬水龍是個認真面對創作、不喜歡麻煩別人的人，「他閉關作曲時，都會帶一整袋饅頭，吃饅頭，專心創作，他過世前病重，也不想讓太多人知道，特別交待不要透露消息，所以我等到他的告別式完成後，才發表消息，很多人遺憾見不到他最後一面，但他是這麼貼心的人，始終不願麻煩別人。」

邱再興表示，馬水龍十分關心學生，愛惜人才，過去有學生因半工半讀，博士班一直讀不完，「他就私下來請我幫忙，募款出資，讓學生可以順利完成學業，後來這位學生也成為優秀的教授。」

北藝大音樂院院長蘇顯達表示，他從在東吳音樂系就讀時，和馬水龍結緣，「當時他是我的導師，後來我到法國讀書，有次要為馬老師和許常惠老師發表作品，他來聽了，給了我很大的鼓勵，還邀請我到音樂系任教，讓我感念在心。」紀念音樂會將於12月13日在北藝大音樂廳登場。

(中時 )