自從竹科新貴陸續加入投資客陣容後，新竹縣竹北市成為炒房勝地。10月15日深夜，一批板凳大軍在竹北市「椰林華興案」（現名「椰林花現」）建案排隊，被媒體封為「竹北奇蹟」、「神獸級建案」。對此，一名知情人士說：「投資客要在此蹲上兩天，才能搶到一張預購單，那是一種變形的紅單，只要在簽紅單前轉手排隊位置，可賺10萬至20萬元。」新竹縣政3年前即禁止紅單，今年房市大好，紅單竟然「翻轉」復活！

新竹原本就存在許多特殊交易模式，在歷經凳子大軍排隊瘋搶椰林案後，過去不受關注的地方芝麻小事，現在全都被拿著放大鏡檢視，日前被爆出買房還得先付掮客15~20萬預購資格，同樣是「變形紅單」的一種，一位新竹人見慣不怪的說，「前幾年就有，而且不只一個人在做。」

日前媒體報導的建林工業預售案20萬元預購單，掮客是一名房仲；一位新竹人透露：「前幾年就有，不只一個人在做。」（圖／《住宅週報》提供）

「日前被踢爆的的建林工業預售案20萬預購單，掮客是一名房仲，而最近檯面上被公幹最嚴重的是『丁丁的新竹房產攻略』的版主丁丁，因為投客反悔不買，丁丁不願退15萬服務費，進而掀起一連串網戰。」知情人士話鋒一轉加碼爆料，不少品牌房仲都有人在做預售屋掮客。

5月間，丁丁宣稱取得「竹科滙」獨家銷售戶數，並在代銷公司海悅國際開案前舉辦投資說明會，讓有意願的投資人以每戶15萬元服務費，取得優先承購資格，據說當天共登記了120戶，最後僅30戶確定購買。

由於有名投資客反悔，丁丁卻不願退費，買方找上同樣是部落客的朋友小顏抱怨，就此丁丁與小顏在網路槓上。當地業界人士透露，由於雙方鬧太大，目前該案建商尚未讓丁丁的客戶簽約；此外，據傳永慶集團新竹區也開鍘好幾名與丁丁合作的仲介，不過永慶集團否認此說法。

小顏在部落格張貼與海悅國際高階主管的LINE對話截圖，證明曾向海悅國際反映丁丁收取價金（服務費）情事。（圖／翻攝自部落格「300、302研究室」）

海悅國際主委宋子顥澄清：「事前有聽到丁丁要開說明會，我們沒有參與也不清楚細節。」至於被質疑若不是雙方有合作，團購主說明會上怎有資料可介紹？宋子顥回應：「建案已取得建照，資料很容易得到，網路上匿名的發言，講話不用負責，已造成困擾，竹科匯仍照既定計畫在9月底公開銷售。」

對此，記者也向新竹縣政府消保官靳邦忠求證，靳邦忠表示，關於丁丁與「竹科匯」一案目前接獲8起投訴，事後也通知相關人等到府說明，「丁丁表示係透過特殊管道拿到坪數等資料，作成美編，辦說明會；海悅則偕同律師到府表明，從未委託他人銷售；另外被點名的房仲業者總經理也協同法務主管到府陳述，公司人員會出現說明會係為收集房市情資，也可能應客户要求陪同到場，從未参與銷售行為。」(待續)

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(中時新聞網)