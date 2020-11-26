年底轉職不容易，一名網友日前分享自身經驗，面試官詢問能否接受加班後，他立刻反問有無加班費，竟然被認為態度不佳，慘被對方狠洗臉，兩人還當場吵了起來。而此文也引發網友熱烈討論，許多人認為這種公司感覺是血汗體制，進去後恐不被當人看！

一名網友周一（23日）在PTT上分享，最近去一家公司面試，面試主管一坐下，就直接問他能否接受加班，而原PO聽完立刻反問「有沒有加班費？」、「加班的頻率為何？」等問題，坐在對面的主管越聽臉色越難看。

該網友透露，面試主管聽完後竟直接洗臉他，「你是來學習的，是我付你薪水還是你付我，虧你還是XX大學畢業的，態度可以認真一點嗎？」讓原PO忍不住與對方吵了起來，最後更直接離開面試場所，傻眼地說，自己也不是非要這份工作不可。

此貼文引發網友討論，許多人表示，這種浪費時間的面試很煩！在面試階段都不尊重人了，進去公司後更不會把你當人看，恐怕還有可能被拗到離職，大概有87%的可能性會是血汗體制，因此都一面倒地挺原PO「吵得好」、「直接嗆是ok的」。

根據《勞基法》第24條規定，勞工休息日出勤或加班，雇主應依法給付加班費，且雇主不得片面要求勞工補休，而不給付加班費。如果違反者，將處2萬以上100萬以下罰款。

(中時新聞網)