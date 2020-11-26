高雄市左營區25日晚間21時12分，一名年約60歲的許姓男子，駕車前往裕誠路177號前，臨停紅線區再穿越馬路到對面買消夜，沒想到遭到機車騎士碰撞，當場被撞的頭臉、手腳受傷，還一度陷入昏迷，由119救護員送往榮總救治，所幸目前生命跡象穩定。

28歲的唐姓騎士供稱，他騎著機車行經該處，許男突然衝向車道，他閃避不及才會撞上，唐姓騎士也因為撞擊力道，全身多處擦傷，由119救護員初步包紮未至醫院就醫。騎士唐男酒測值為零，行人許男酒測抽血檢驗亦為零。

唐姓男子騎著白色機車行經車禍地點，因為閃避不及撞上穿越馬路的許男，2人都因此受傷。（圖／翻攝畫面）

警方調查，許姓男子將轎車違停在紅線區，依道路交通管理處罰條例第 56 條第1項第1款汽車駕駛人在禁止臨時停車處所停車，可處新臺幣600元以上、1200元以下罰鍰，另外他穿越馬路與人發生車禍，相關肇責原因尚待研判分析。警方提醒用路人，要遵守交通規則，切記勿貪圖一時方便，害人害己。

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(中時新聞網)