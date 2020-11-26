道路公社女排上週五不敵人蔘公社女排後，已苦吞五連敗，戰績1勝6敗持續在聯盟墊底。而GS加德士女排開季狀況雖不理想，但近兩場賽事都完封對手，戰力已有回穩跡象。本週六(11/28)15:00，道路公社女排將作客挑戰近況強勢GS加德士女排，以道路公社女排目前的戰力，要止住連敗的頹勢難度不小。

GS加德士女排開季雖吞下二連敗，但熱機完畢後，攻守兩端漸漸打出強勢的球風。攻擊端方面，GS加德士女排的外援盧茨(Merete Lutz)攻擊成功率高達45.7%，是球隊不可或缺的主攻手；接應李素英本季攻擊成功率35.9%雖較上季下滑，但近期表現火燙，也是GS加德士戰績能開低走高的主因。防守端部分，GS加德士不僅後排防守穩定度高，場均僅有3.75次接發失誤，前排的攔網能力也同樣出色，平均每局能送出高達2.5次的攔網成功，副攻韓素姬平均每局就能貢獻0.88次之多，團隊防守在聯盟首屈一指。

狀況低迷的道路公社女排上一戰面對人蔘公社女排時，仍無法解決進攻不穩的老毛病，前兩局道路公社大多處於領先狀態，但當比分遭追近時，卻自亂陣腳、失誤頻頻，外援沛恩(Kelsie Paine)無法適時提供火力掩護，導致連續兩局遭到對手逆轉，失去贏球的契機。沛恩全場雖拿下26分，但攻擊成功率僅有34.8%，道路公社女排沒有可靠的本土得分點，外援能力也差人一截，本季恐難擺脫爐主的命運。

以近況觀察，GS加德士的攻防戰力已調整到位，面對陣容深度不佳的道路公社，要在主場取勝不成問題。考量道路公社近期攻擊效率低落，11月出賽4場，僅拿下2局，得失局比不到0.2%，本季出賽7場，也有3場遭到對手清盤，建議可大膽投注正確比數玩法的「主勝3比0」。

(中時新聞網)