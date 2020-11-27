甄嬛後期再度回宮後，整個人跟開了外掛沒什麼差別，一路扳倒了祺貴人、安陵容與皇后；最後甚至直戳皇上心中的痛點，把皇后害死純元皇后的事情抖了出來；這讓皇上內心受到重擊，他相信皇后殘害皇嗣，但不願相信皇后是害死純元的幕後藏鏡人。

直到皇后自己招認所有罪狀，這才讓皇上不得不相信。震怒的他，本來已下定決心要廢掉皇后這個毒婦，臨門一腳卻傳來太后的懿旨，要皇上不得廢后。最後皇上只能下旨，說自己與皇后死生不復相見。只是懲罰百百種，為何選擇的是「死生不復相見」呢？

廢后不成，皇上下旨與宜修此生不復相見 (圖 / 翻攝自網路)

有可能是因為皇上也不敢面對自己內心的黑暗。他在怒罵皇后是個惡毒、殘忍的毒婦時，何嘗說的不是自己？他與皇后宜修都是庶出，在封建制度下等於是邊緣人，童年過得並不快樂。同為皇子，母親卻寵愛果郡王，這一點也讓他心裡很不平衡。

宜修和皇上一樣想要改變。只是萬萬沒想到姐姐純元的入府，徹底打碎她的美夢；心生怨恨的她不惜痛下毒手，害死了自己的姐姐。為了取得皇位，皇上自己也經歷九子奪嫡，踩著手足的屍體往上爬；兩人的經歷頗為相似，在皇上說宜修殘忍時，說的不也是自己。

皇后宜修全盤托出自己為何毒害姐姐 (圖/ 翻攝自網路)

皇上心裡明白，只是不願承認自己也是心狠手辣之人，而皇后宜修坦承不諱自己的罪行，更像是一面鏡子，時時刻刻都提醒他：「你也是一個殘酷、冷血之人」。

(中時新聞網)