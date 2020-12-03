45歲香港女星佘詩曼（Charmaine Sheh），因出演宮廷劇《後宮甄嬛傳》中「嫻妃」一角而人氣迅速攀升，成為人氣爆棚的戲劇女神。佘詩曼近日也受邀出席 2020 COSMO時尚盛典，身穿一襲浮誇禮服大秀白皙直角肩，立刻吸引全場目光。

在2020 COSMO時尚盛典上，佘詩曼身穿一襲玫瑰粉色長裙現身，平口的抹胸設計加上花朵點綴十分亮眼，在手臂兩側有著澎澎的短袖套，讓上半身看起來更顯瘦，同時大秀她白皙的直角肩，模樣超有女人味。

佘詩曼身穿一襲玫瑰粉色長裙現身2020 COSMO時尚盛典。（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine）

在另一張寫真中，佘詩曼則對轉身對鏡頭回眸一笑放電，整片吸睛的美背讓粉絲們看了讚歎不已，紛紛回應：「完美比例好漂亮」、「佘佘我愛了」、「仙女我說你看佘詩曼就知道了」、「你最美寶貝」、「寶貝憑一己之力hold住了衣服，你超棒」等。

45歲香港女星佘詩曼因出演宮廷劇《後宮甄嬛傳》中「嫻妃」一角而人氣迅速攀升。（圖／摘自微博@佘詩曼Charmaine）

佘詩曼在1997年獲得香港小姐季軍後順利進入演藝圈，多年來拍攝多部電視劇及電影，把演藝事業經營得有聲有色，而身為演藝圈內知名的美魔女，佘詩曼的桃花也相當旺，但她目前卻依舊維持單身狀態，對此她曾公開表示自己仍渴望愛情，但希望低調發展，她表示「有趣的靈魂」是自己最看重的，並相信有一天會找到對的人。