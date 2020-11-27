2020年對美國而言，無疑是最「驚人」的1年。先是每年奪去50條人命的殺人蜂在華盛頓州現蹤；如今，擁有與狗相當體型的南美蜥(又稱黑白泰加)，先是入侵佛羅里達州，現在連南加州、德州等地紛紛都能發現其行蹤。

《每日郵報》25日報導，可長到4英尺(約121.9公分)的黑白泰加最早在佛羅里達州出現，不久後喬治亞也發現這種跟狗差不多大小的怪客，如今連南加州、阿拉巴馬州、路易斯安那州與德州等地都淪陷，版圖擴張迅速。

南美蜥在感到威脅時會攻擊人或動物。影片為其對來犯的狗進行反擊。

據《國家地理》雜誌報導，南加州目前有4個郡已遭淪陷，阿拉巴馬州、路易斯安那與德州則零星發現南美蜥行蹤。牠們是日行性動物，陸上行走、水上穿越都難不了牠們。通常可在草原或林地發現牠們蹤影，進入冬眠後能挺過漫長的寒冬。

儘管牠的來訪不會對人類形成直接傷害，但既然身為「龐然大物」，不但挾「拔山倒樹之勢而來」，從而對體型小的原生動物形成威脅；加上旺盛的食慾，往往破壞農作物或吃掉瀕臨滅絕的海龜、原生物種的卵，讓當地政府巴不得「鞭數十，驅之別院」。

南美蜥是該物種中體型最大的生物，原棲息地為巴西、巴拉圭、烏拉圭與阿根廷。除皮革用途外，大多數搭乘貿易船來到美國的南美蜥，都是作為寵物輸入。

光是2000年至2010年期間，南美就出口7.9萬隻活體黑白泰加。但是，隨著新鮮感不再或飼主不慎，棄養或脫逃的黑白泰加在自然環境攻城掠地，如入無人之地。更恐怖的是，牠們還「生養眾多，遍滿全地」。

生物學家亞當斯(Amy Yackel Adams)警告，目前仍不知全美有多少隻南美蜥；但可確定的是，美東南部的氣候適合牠們生活，整個東南部地區都處於危險之中。「除對農民的侵害外，牠們還威脅鱷魚、海龜、蛇或其他棲息在當地的生物」。

喬治亞州官員憂心，本土物種無疑遭到負面影響。牠們甚麼都吃，不論動物、植物，特別喜歡動物的蛋，也因此保育中的海龜受到嚴重威脅。政府正努力將其移轉。

由於缺乏天敵，1年可產下35個卵，讓南美蜥數量快速成長。儘管美國地質調查局(USGS)設立陷阱，但似乎仍無法讓失控的成長數字踩剎車。USGS警告，發現怪客蹤影的當地民眾，千萬別在院子或雜物留在院子裡，並應堵塞所有可成為「溫暖的家」的洞。

此外，居民應小心，儘管南美蜥不具侵略性，但如感到威脅，仍會因自衛而帶給人類傷害。USGS呼籲飼主當個有擔當的人，如果真的無法繼續飼養，應尋求可收容的單位為其找尋下一個家，野放絕對是最糟糕的做法。

(中時新聞網)