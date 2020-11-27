稍早藍綠兩黨立委在議場上演全武行。（圖／本報系資料照）

20201127中天新聞 杯葛蘇貞昌施政報告 藍突襲！豬內臟議場滿天飛

行政院長蘇貞昌今日（27）第13度赴立法院施政報告，藍綠兩黨立委一大早6點多就搶進議場「備戰」。上午10時19分蘇準備上台施政報告，國民黨立委立刻拿出早已準備好的豬內臟向蘇方向潑灑，現場一片混亂。台灣基進黨立委陳柏惟則動手打國民黨立委鄭天財，多位民進黨見狀一哄而上，衝上前助陣。

民進黨阻止國是論壇進行並堅持以表決方式拒絕處理程序問題，國民黨以潑灑豬內臟、豬皮與鳴響汽笛、喇叭、口哨高聲抗議，力擋蘇貞昌上台報告，場面陷入失控。

10點過後，蘇貞昌已進入議場，立法院院長游錫堃也到場宣布議事開始，但台下藍委群起激烈抗議，衝突來到最高峰，藍綠立委也爆發強烈推擠衝突。陳柏惟出手打鄭天財臉部，吳秉叡、黃國書、蔡適應等多位民進黨立委立刻衝上前助陣，鄭則不斷「以腿反擊」。

10點24分，游錫堃不顧國民黨立委與在野黨抗議，逕行裁示表決民進黨團的議事日程草案報告事項，後並通過。蘇貞昌隨之正式上台報告，但是台下藍綠委員開始拿東西向蘇方向拋擲攻擊，現場進入混亂。蘇在混亂中上台簡短5分鐘報告後，回到場內座位休息，時而發出燦爛笑容。

(中時新聞網)