立法院萊豬攻防戰持續展開，基進黨立委陳柏惟日前曾在臉書開直播嗆聲國民黨，放話「不要以為我1個人沒辦法打35個人」，結果27日立法院全武行開打後，他遭國民黨立委林為洲用手臂架住脖子，最後滿臉通紅的被直接推離人群。對此，宅神朱學恒則在臉書寫下，「3Q沒有輸！因為3Q說他可以一個打35個！但是國民黨這屆選上38人，兩個人貪汙被抓走，所以現場有36個立委！」

宅神在臉書貼文寫下，「見證奇蹟的時刻到了！陳柏惟沒有輸，他打35個人完全沒問題，問題就在台派數學不好38-2=35！所以少算一個人，35個人打得過，36個人就打不過了」；他更直言，如果3Q數學好一點，減法沒有出錯，他是不會輸的。

宅神更向陳柏惟喊話，「3Q不用擔心，你沒有輸！你是台派抗中保台的英雄，今天只是跌了一跤而已，在哪裡跌倒就在哪裡站起來」；最後更要對方跟他默念十遍，「38-2=36」。

這篇貼文曝光後，立刻引起網友們討論，「3Q不但英文好，數學棒。體能更是呱呱叫」、「號稱要1嘴35的3Q宗師『別問』」、「節哀順變，3Q」、「因為3Q哥就是3秒就QQ啊」。

(中時新聞網)