立法院院會27日上演一場潑灑豬內臟混亂場面，民進黨立委為了讓行政院長蘇貞昌上台施政報告，和國民黨立委大打出手。台灣基進黨立委陳柏惟還被國民黨總召林為洲鎖喉。輔大教授周偉航分析認為，其實，國民黨想要護住的是蔣萬安這張2022真正王牌。

周偉航在《辣新聞》節目中表示，打陳柏惟的是原住民委員或是總召，如果說有負面作用，是在不分區或是像林為洲這一種選區非常穩固的，那就沒有什麼差別。但是國民黨想要把球做給誰？應該就是下禮拜二重新開會時，國民黨立委蔣萬安要質詢，因為蔣萬安才是國民黨要護住的2022最重要的人，所以蔣萬安就不會在立院潑什麼內臟，蔣萬安就負責拿一個麥克風，你可以聽到他的聲音，他在現場，但他不會參與這些有爭議的部分。

周偉航指出，國民黨的戰術分配從一開始就很明確，蔣萬安就是走理性問政的形象，形象都是非常光明。

周偉航分析指出，國民黨終究希望有一個戰場，因為在第8次杯葛的時候，國民黨那邊就有釋出一個消息，為什麼民進黨沒有把他們弄走。所以才會有陳柏惟說，給一個台階讓你下，所以陳柏惟拿一個樓梯來，出來做一個場子，也才會最後面又嗆說，1個打你35個。

(中時新聞網)