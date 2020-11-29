義工組織白沙屯媽祖婆網站、白沙屯媽祖網路電視台總部歷經5個月修繕，29日古厝啟用，將持續做為白沙屯媽祖文化推廣基地外，更希望能成為白沙屯地區網紅新地標。（白沙屯媽祖婆網站提供／何冠嫻苗栗傳真）

義工組織白沙屯媽祖婆網站、白沙屯媽祖網路電視台總部修繕，29日古厝啟用。（白沙屯媽祖婆網站提供／何冠嫻苗栗傳真）

義工組織白沙屯媽祖婆網站、白沙屯媽祖網路電視台總部，因房屋漏水嚴重無法繼續再使用，經請示媽祖進行大規模修繕，歷經5個月修繕，29日古厝啟用將持續做為白沙屯媽祖文化推廣基地外，更希望能成為白沙屯地區網紅新地標，讓更多信徒來到白沙屯。拱天宮管委會也致贈一塊匾額「傳揚聖德」給白沙屯媽祖婆網站及白沙屯媽祖網路電視台，期許未來能繼續發揚白沙屯媽祖文化共同努力。

義工組織白沙屯媽祖婆網站站長駱調彬表示，古厝歷經百年的歲月已經無法繼續使用、經白沙屯媽祖的指出擇訂於7月4日動工，、經5個月的修繕於29日啟用，整修後白沙屯媽祖網路電視台也進行大規模的設備更新、去年建構移動式OB多功能移動式直播車後，今年再建構最先進的大型數位攝影棚及實景棚、錄音室、導播室等，為目前台灣極具影響力的公益性媽祖文化網路電視台。

駱調彬說，白沙屯媽祖網路電視台創立5年來，已製作出百集的常態節目、節目多樣有咱ㄟ媽祖、籤詩與人生、駱老師講古等帶狀節目，節目內容都是以白沙屯媽祖文化為節目主軸，未來將增加棚內的直播節目讓設備使用率增加，造福白沙屯媽祖的廣大信眾。

翻修後的古厝將迎接2021年3月白沙屯媽祖婆網站創立第20週年的里程碑，也是白沙屯媽祖網路電視台創立第5年週年，駱調彬指出，將持續做為白沙屯媽祖文化推廣的基地外，更希望能成為白沙屯地區網紅新地標，讓更多信徒來到白沙屯除了拜媽祖之外，還能來到白沙屯平交道前方的古街內走走，成為拍照打卡的景點。

(中時 )