行政院前發言人丁怡銘因「牛肉麵之亂」辭職，遭北市議員告發違反《食安法》。檢察官指示警方偵辦，丁昨赴中正一警分局應訊，丁訊後竟獲警方「特殊」待遇，引發各界質疑。對此，國民黨怒轟，憑什麼！？

國民黨臉書今發文表示，丁怡銘造謠特定店家使用萊牛，造成店家商譽受損，遭民眾檢舉違反社維法，刑事警察局先前竟回應「非惡意」公然吃案，後又遭民眾檢局違反食安法，昨日丁怡銘赴警局應訊，警方竟護航丁怡銘，以高規禮遇，封鎖人行道、安排丁怡銘專屬車位、又爆出分局長疑似配合演出誤導媒體，阻止媒體採訪。結果丁怡銘享特權哪來依法辦理？

國民黨認為，丁怡銘已經卸下政府職務，不過是一介平民，接受警局問訊居然可以享有高規格禮遇，內政部長徐國勇和警政署長陳家欽今日受訪回應，丁怡銘的訊問方式是「依法辦理」。請問如此禮遇丁怡銘，是依什麼法？依什麼法可以安排車位？依什麼法阻擋人行道？丁怡銘現在就是一個有民進黨黨證的平民，難道是依據黨證來禮遇嗎？

「政府要守護的是人民的安全 不是丁怡銘的特權！」國民黨怒轟，丁怡銘製造假消息是事實，面對民眾檢舉，刑事局本來就應該積極處理，但是現在政府從一開始公然包庇，到現在的公開護航，已經完全違反行政中立的精神。政府應該是守護台灣人安全、執行國家律法的前線，而警察不應是民進黨對付老百姓、保護民進黨自家人的工具。請徐國勇部長、陳家欽署長面對全民質疑，不要為了丁怡銘一個人，捨棄警察的公信力。

(中時新聞網)