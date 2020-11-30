109學年富邦人壽UBA大專籃球聯賽公開男一級第二階段預賽換B組球隊登場，首戰世新大學79比47輕取屏東大學，也報了106學年一級賽事在義守大學吞敗的一箭之仇。

世新大學和屏東大學在106學年賽季同在一級打拚，當時預賽階段世新在義守大學體育館46比63飲恨屏大，那一年世新排名也落到第13名、隔年107學年賽季降到二級，上季世新重返一級、屏大掉到二級，雙方無緣交手，本季屏大重返一級，開季首場雙方狹路相逢，世新在阿巴西15分、陳建銘12分幫助下，報了上次交手輸球的一箭之仇。

上季以第6名作收的世新，本季持續補強戰力，增添從輔仁大學、政治大學轉來的205公分長人吳沛嘉及射手簡賀宇，兩人對於轉隊後首場UBA賽事表現都認為不是很理想，心情有點緊張、還沒抓到節奏，希望透過更多比賽和隊友磨合出更好默契，可以給球隊帶來更多幫助。

吳沛嘉認為，過去在輔大主要是五號位子，到了世新也會拉到四號位，有更多不同嘗試，對於自己也是很好的成長，此役他獲得8分，簡賀宇則是4分、5助攻、2抄截。

世新陣中已經有阿巴西、沙巴斯丁與丹尼爾三位黑人好手，未來還將增加來自奈及利亞、身高198公分的大一菜鳥伊波卡，教頭何正峰表示，因為阿巴西已經大三，伊波卡加入後將努力磨練，好補上他未來畢業後留下的位子，因為新冠肺炎疫情，目前還在等簽證下來，「伊波卡有籃球底子，在他家鄉有打過半職業賽事，希望第三階段預賽可以加入球隊。」

205公分長人吳沛嘉（右）從輔大轉戰世新。（大專體總提供）

世新大學本季加入從政大轉來的簡賀宇。（大專體總提供）

(中時 )