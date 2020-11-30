本刊獨家報導，中正一分局長陳明志女兒為辯解父親沒有給前行政院發言人丁怡銘特權，竟在IG上PO出限時動態怒罵記者；台北市議員徐巧芯今(30)日痛批，陳的女兒在IG怒罵新聞台和記者髒話，反而讓人注意到其說法跟陳姓分局長對不上的問題，分局長該下台了。

丁怡銘29日前往台北市警局中正一分局做筆錄，卻被爆出享有特權，甚至和分局長陳明志上演「調虎離山計」。對此，陳明志今日親上火線澄清，稱絕對沒有給丁特權，也沒有調虎離山，自己當時是因為要參加公祭才外出。

不過本刊今日獨家揭露，陳明志的女兒卻在IG上PO出限時動態，不僅指稱記者做假新聞，甚至還用髒話辱罵，讓記者相當憤怒，在台北市警局媒體群組砲轟，陳明志最後直接退出群組。

徐巧芯表示，陳明志女兒說「丁怡銘早離開分局」、「爸爸是回家吃飯」，反而讓人注意到女兒說法跟陳姓分局長對不上的問題。她說有兩個問題，第一，丁怡銘到底是什麼時候離開分局？在分局長開車出去之前還是之後？第二，分局長到底是去參加公祭，還是回家吃飯？

徐巧芯說，這兩造都是「自己人」，說法卻有所落差，到底是誰說謊？又為什麼要說謊？針對以上這些事，記者在媒體群詢問該陳分局長，陳卻不回應反倒直接「退群」，是不敢面對，還是上級要切割了？

徐巧芯也嘲諷，以後假日找不到停車位都可去停中正一分局了，丁怡銘特權就是特權，陳明志該下台了，慢走不送。

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(中時新聞網)