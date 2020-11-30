行政院長蘇貞昌歷經國民黨立法院黨團12度杯葛施政報告，27日在民進黨團護航下順利報告並展開質詢，國民黨團不滿灑豬內臟抗議，引來民進黨團總召柯建銘批評是義和團。對此，資深媒體人謝寒冰直言，民進黨怎麼好意思指別人是義和團？並反酸有「台灣價值」是不是就「神功護體」了？
對於柯建銘批評藍營像義和團，江啟臣也回嗆，當柯建銘講這樣的話，代表國民黨做對了；柯建銘則說，很意外江啟臣這樣講，代表國民黨到現在還沒清醒。
對此，謝寒冰今(30日)在臉書上表示，民進黨居然好意思指責別人是義和團？「扶清滅洋」跟「抗中保台」是不是87%像？有了「台灣價值」是不是等於吃了無敵星星「神功護體」？同時，謝寒冰更指出，「對了，那個號稱要1打35的絕對有義和拳的資質，趕快讓他入團吧」。
網友們也留言回應，「拿掃帚和鍵盤打戰的最像」、「自己明明是流氓，還在指控別人是黑幫，時空背景不同，這句話還真好用」、「義和團？前義和團的怎麼說別人吶？」、「那個1打35的，讓他加入，會不會丟人現眼」。
(中時新聞網)
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