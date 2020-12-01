中澳外交衝突升高！澳洲總理莫里森要求大陸為外交部發言人趙立堅發的一則關於澳洲軍人的帖子道歉，還要求推特立刻刪除這則貼文。大陸外交部發言人華春瑩特別表示，澳洲政府應該深刻反思，阿富汗人民的命也是命，「澳洲政府是不是應該對軍人犯下殘暴罪行感到羞恥」？

澳洲總理莫里森特別舉行記者會指名道姓要求大陸外交部道歉，並表示趙立堅的做法令人憤慨，澳洲同時已經要求推特刪除趙立堅的帖子。

兩周前澳洲國防部監察部門正式，澳洲被派往阿富汗與美軍執行反恐任務的特種部隊有人濫殺平民和已經投降的敵軍，在受害者中還有兒童。

趙立堅因此特別在推特發了一則由大陸藝術家創作的插圖，圖中畫著一名澳洲士兵用刀抵住了一名阿富汗兒童的脖子，邊說「別怕，我們是給你們帶來和平的」。

這樣的帖子傳回澳洲引起嘩然，澳洲政治人物和媒體普遍對圖片表達憤慨。因此莫里森特別召開記者會提出譴責，表示趙立堅的帖子令人厭惡，用假圖片是對澳洲每個人的冒犯。他對此強烈譴責並要求中方道歉。中澳近來因新冠、香港、南海和貿易等議題，關係不斷惡化。

日前莫里森提出北京完成了人類歷史上最大的扶貧工作應該獲得讚揚，被認為是在北京抵制澳洲產品下的緩和發言，未料昨日又因澳軍人在阿富汗議題而關係再度急轉直下。

此前澳洲總理莫里森與日本首相菅義偉11月17日共同宣布，兩國在原則上達成了《互惠准入協定》。日本和印度也傳出將計畫簽署歷史性協定，在關鍵科技領域聯手對抗中國。這是日印首次簽署類似的協定。

而在拜登預料將取代川普進軍白宮後，英國金融時報爆料稱，歐盟傳出由歐盟委員會和歐盟外交政策高級代表共同撰寫的草案，內容要求歐盟與美國組建新的全球聯盟應對中國挑戰。預計將在12月10日至11日的會議上提交給各國領導人批准，提議在2021年上半年舉行的歐盟和美國峰會上啟動新的跨大西洋議程。(新聞來源：中國時報─記者鵑如／綜合報導)

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