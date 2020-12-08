為迎接國際人權日的到來，監察院人權會舉辦系列活動，蔡英文總統將於12月10日「國際人權日」當天，應邀參加「台灣人權阿普貴（Upgrade）」活動並致詞，當天也將公布人權會LOGO，人權會也將發布對兩公約的獨立評估意見。

監察院國家人權委員會日前邀請人本基金會執行長馮喬蘭分享「澳洲的系統性國家詢查」講座、捷克人權律師進行「反酷刑」講座，更在「1120國際兒童日」與「1125國際終止婦女受暴日─紫有愛沒有暴」舉辦活動與論壇，以及啟動「人權主題特展」。

後天就是國際人權日，監察院將舉辦「台灣人權阿普貴（Upgrade）」活動，意指台灣為符合聯合國〈巴黎原則〉而成立的國家人權委員會，在今年8月正式運作，象徵台灣人權「國際接軌」再升級。

包含蔡英文總統、立委、行政院首長、人權學者專家、公民團體、原住民、政治受難者與身障團體等代表，都將受邀參加，蔡英文將為當天活動致詞，並參加人權會LOGO啟用儀式。人權會的LOGO，是以台灣5大族群為設計發想，並彰顯台灣人民對自由、平等、民主、正義及多元的堅持與追求。

身兼人權會主委的監察院長陳菊，將於當天報告人權會成立之後，展現積極執行法定職權的人權工作，展望未來，台灣人權將與國際接軌，落實人權公約的國內法化，促進人權再升級的決心。

立法院通過多項國際人權公約施行法，已經行之多年，也定期發表「國家報告」接受國際專家的審查。今年適逢行政院發表〈公民與政治權利公約〉與〈經濟社會文化權利公約〉（簡稱「兩公約」）施行法的國家報告，人權會也將在當天發表首份「獨立評估意見」，提供國家人權專家審查參考。

此外，當天將邀請視障者家長協會樂團「EyeMusic樂器四重奏」上台表演，詮釋視障者「幸福的微光」，以及邀請新北市立金山高中原住民族藝能班，表演四首卑南族音樂家陸森寶作品，即由卑南山、頌祭祖先、勉勵族人勤勞、再見大家等的組曲。

(中時 )