臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

日前高雄有民眾大量購買1元塑膠袋或2元白包袋，總共拿到5,280張以上的統一發票，其中有30張中獎、獎金約8千元。財政部賦稅署指出，未來將研議訂定新規定，只要是有取巧、套領發票意圖，小額消費發票獎金將不給予兌獎。對此網友痛批，政府部門真正的貪官污吏不去抓，卻對人民斤斤計較；也有人諷刺，財政部的反應顯然是「輸不起」。

據了解，高雄國稅局已經發函通知涉案民眾到稅局說明，目前該民眾主張確實有交易事實、其發票獎金先給予兌領，但未來將考慮增訂函釋、若是有大量小額消費、套領發票意圖，研擬不給予兌獎權益。

財政部也指出，過去多為營業人擅自開立多張發票，為防杜不法冒領、詐領或套取統一發票中獎獎金，賦稅署已訂有防弊機制，只要營業人未依規定開立發票，國稅局就會針對發票開立異常的店家輔導或查核，未來透過函釋防杜有心人士不法套取中獎獎金、也保障一般消費者兌獎權益。

對於財政部研擬修法，增訂發票兌獎金額門檻以防範民眾「洗發票」行為，網友討論熱烈，紛紛指政府管太多。有網友說：「這民眾貪的都算小錢，應該更要禁止官員貪汙洗錢吧」、「對老百姓斤斤計較，真的逃漏稅不去抓」、「不得不說能想出這種解決方案真的很公務員」、「政府這是要強調竊鉤者誅，竊國者侯的意思嗎？」「合法購物，不偷不搶有何不可，只是有別於一般人的手法而已」、「有時候想說能省袋子不要浪費，豈料拿不走，再補一個袋子，這樣也算不合法？」「政府病了嗎？炒房炒到民不聊生不管，專門挑些芝麻蒜頭小事在那邊做做樣子！」「輸不起可以用來形容財政部嗎？」

(中時新聞網)