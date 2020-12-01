國立傳統藝術中心所屬臺灣國樂團4日晚間、將於臺灣戲曲中心大表演廳演出「好事成雙」雙協奏曲之夜，用觀眾耳熟能詳的〈黃梅序曲〉開場，巧妙帶出音樂會主題，為樂迷帶來動感樂音。

本場音樂會由臺灣知名指揮家劉江濱發想，期待用3首協奏曲、6位音樂家，展現1個國樂團的好默契，他表示：「國樂團裡各樂器皆有獨特音色，例如笛子悠遠、笙明亮甜美、琵琶清脆富有韻味，來自西樂跨足國樂的大提琴也十分醇厚迷人，為了結合這些音樂，本次特別運用雙協奏曲的形式，讓樂器彼此對話，盡情展現各自的聲響魅力。」

其中臺灣國樂團樂團首席、笛演奏家劉貞伶，搭配笙演奏家陳麒米，傾力演繹的〈第一笛笙協奏曲〉是最具難度與挑戰性的曲目之一；而屢獲國際作曲比賽大獎的馬來西亞華樂作曲家江賜良，也為臺灣國樂團二胡聲部首席葉維仁和新團員吳宜芳，量身創作〈檳榔傳說〉；此外，臺灣國樂團新秀大提琴演奏家許雅婷，搭配曾榮獲NCO器樂大賽的琵琶演奏家陳昱蓉將演出〈鏡子與圓圈〉一曲，令樂迷相當期待。

(中時 )