宥勝、林予晞主演HBO Asia原創影集《戒指流浪記》，劇中林予晞糾結機師前男友黃柏鈞及現任男友宥勝，現實中她認為：「不管跟前任或現任分手了，我不會跟任何前任有互動，就算跟一群朋友聚會也不會出現。」就算被指責無情，她也認為擔心這樣關係變得複雜或是有任何節外生枝，因此若前任出現在朋友聚會，或是會一起工作對象，她都會先跟相關人士說抱歉。

宥勝面對劇中女友林予晞和前任黃柏鈞糾葛，直喊：「不要問我，我只有火大！」他坦言：「當自己真正愛上一個人時，所有條件都變得不重要了，不然奕之（指宥勝飾演角色）根本拼不過前男友呀（指黃柏鈞飾演角色）！」

林予晞認為，在國外長大的黃柏鈞，戲裡戲外相處很大方、給人安全感，且心思細膩是最大魅力「只要有困難，他都在」。本身有投資餐飲副業的黃柏鈞，認為自己習慣性去觀察每一個人，常會留意身邊朋友需要幫什麼忙，比如朋友聚會，發現朋友的水杯水量不夠，就會幫忙倒水。

至於宥勝飾演的角色「黃奕之」，行事作風非常小心翼翼，她說「我飾演的角色『麗莎』，非常喜歡看他這樣子，隨著劇情演變，觀眾可以看到背景相同的兩人為未來目標一起打拼過程」。《戒指流浪記》共8集，12月13日晚間9點獨家於HBO GO上線並在HBO頻道首播。

林予晞《戒指流浪記》和現任男友宥勝陷入感情難題。（HBO Asia提供）

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