屏東縣運甫落幕，東港高中田徑隊成績全壘打，不僅拿下國男、國女、高男、高女組等總積分第一，400公尺接力還破紀錄摘金，當中還有非體育班的選手奪下跨欄冠軍、短跑前三，輝煌戰績鼓舞人心，也為發展遇困的體育班注入一劑強心針。

長年來體育班背負著「不會讀書」的刻板印象，雖近年狀況有好轉，但負面觀感多少存在，加上為專才專項發展，其課綱與普通班不同，此出發點雖是好意，但也變相限縮體育生的未來發展，因此愈多家長甚至學生產生「為何要讀體育班」的疑問。

東港高中縣運成績全壘打，不僅拿下國男、國女、高男、高女組等總積分第一，400公尺接力還破紀錄摘金，當中還有非體育班的選手奪下跨欄冠軍、短跑前三。（謝佳潾攝）

為此，東港高中早在多年前就超前部屬發展體育班，不僅從國中部開始一條龍式培訓銜接高中部，還為選手適性教學，田徑教練戴伯伊說，「體育絕對是種升學管道」，所以除要求體育生學科成績外，對於想練體育升學的一般生也非常支持。

戴伯伊指出，今年參加縣運田徑賽事的60餘人中，就有近10位是一般生，且成績不斐，如潘又捷奪跨欄冠軍、蔡汶婷拿下短跑前三等，加上體育生在400公尺接力賽以3分36秒71打破原紀錄3分37秒41摘金，成功以「互補互惠戰略」創下歷年來最好成績。

「不管什麼生，都是體育班訓練出來的！」戴伯伊強調，近年每屆體育班幾乎都招生額滿，但非所有人能撐到最後，老師與教練會視學生狀況建議去留，但不管是體育生或是一般生，只要對運動有興趣，都能接受訓練為自己爭光。

東港高中表示，除田徑成績彪炳外，足球隊也拿到高男團體組冠軍，另羽球隊也拿到高男團體組第2名、國男團體組第3名、國女團體組第2名，而桌球隊、游泳隊也分別拿到國女團體組第5名、高男團體組第6名。

(中時 )