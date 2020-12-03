臉書網友留言。（圖／翻攝自臉書）

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一名70歲孫姓老翁，2日晚間大約7點多，從中天電視位於內湖的大樓走出來，接著就往自己身上灑油，隨即點火自焚，邊喊「不要過來」，火勢很快被撲滅，老翁也緊急送往三總急救。事發後卻有人在網路上留下酸言酸語，讓大批網友忍不住痛批，不該口出惡言、拉低台灣人水準；更有人感嘆，老翁遭網路霸凌，究竟是時代變遷、他的地點選錯了，還是他的顏色不對了。

據了解，孫姓老翁先是進到中天大樓，將紅包遞給警衛，希望幫中天員工加油打氣，接著在步出門口時自焚，整個人瞬間變成一團火球，嚇壞不少人。

老翁緊急送醫後，頭部與上半身36%三度灼傷，經插管後送往加護病房治療，其女兒也趕往醫院探視。不過從曝光影片來看，老翁著火瞬間，不僅繼續走路，火勢撲滅也能正常對話，態度冷靜更是沒有喊痛，十分特別。

老翁自焚消息一出，引發網路熱議，有不少人竟在此新聞下方留言幸災樂禍，讓正義網友紛紛表示：「沒心沒肺沒口德的台灣人現還真不少，真是拉低了台灣人的素質水平，還有臉站在這塊土地上」、「雖然這行為非常不理智，但看留言蠻多人酸言酸語，希望這社會還是要多一點友善，多一點正面的力量吧唉」、「當一個人的心痛勝過身體上的傷痛時，就代表他真的失望到了極致！」

也有網友表示：「以前有人自焚，群眾：他一定有極大的冤屈，可能被不公義的對待。現在有人自焚，群眾：各種酸言酸語都來聊，是時代變遷，還是他的地點選錯了，還是他的顏色不對了」、「冷血無情就是『台灣價值』教你們的？」「這個政府造成的對立越來越嚴重了」。

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