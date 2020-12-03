23歲莊姓男子日前搭友人車子，行經北市某國小時，突然搖下車窗，對1名10歲男童大罵三字經，「xxx！看什麼看？」接著突然拿出鐵條朝車外揮舞，嚇壞男童及往來的家長、學童，還毆打試圖勸阻的志工，警方獲報到場後，因莊男持續暴走，最後噴辣椒水將其制伏並帶回警局。

警方指出，被嚇到的男童是1對雙胞胎，當天上午由父親載至學校，哥哥先走進校園，弟弟在校門口看到1部汽車，好奇看了一眼，不料引發坐在副駕駛座的莊男不爽，開始狂罵三字經。

莊後來又拿出鐵條朝車外揮舞，有志工發現異狀上前制止，但莊竟走下出來與志工嗆聲，最後還動手打人，瘋狂舉止嚇壞不少學童，校方見狀也連忙報警。

警方到場後，發現莊男神情激動，最後對其噴灑辣椒水制伏，這才發現他滿身酒氣，疑似在發酒瘋，莊酒醒後，辯稱因喝醉酒，找代駕幫他開車，對自己酒後失態感到後悔，警訊後被依社維法裁罰。

(中時 )