自製脆口小菜成功秘訣 美味百搭醬醃白玉蘿蔔

台灣小菜百百種，辣拌素雞、芝麻拌海帶芽、蒜味小黃瓜......等，這些都可以自己輕鬆動手DIY，美味快速上菜。「愛珠私房菜」以分享簡單的美味，傳遞幸福的滋味為宗旨，教大家美味又常見的好吃料理。這次為大家帶來醬醃白玉蘿蔔。

每年的11-12月為美濃白玉蘿蔔的盛產期，愛珠老師不私藏的教導大家如何簡單動手做，事前食材需準備，白玉蘿蔔一公斤、鹽一匙半、紅冰糖 200 克、醋 400 cc（常見白醋等都行）、話梅一顆、醬油 50 cc。

作法簡易，並提及料理小撇步，蘿蔔削皮做，較能維持香味、減少苦味。而料理成功的秘訣除了蘿蔔本身的新鮮度，再者就是醃漬醬料，將紅糖跟醋依序放入鍋中攪拌至溶解，這時可以加入一顆「話梅」，口感上會較為回甘且順口。

最後再將蘿蔔以乾淨的水沖洗，放入布袋轉乾，靜置兩個小時後放入盒中，醬汁與白玉蘿蔔一同醃漬，完成後大約4-7天，待蘿蔔轉呈現褐色就代表已經入味，即可食用囉!

酸鹹中帶有甜味的蘿蔔廣受大眾喜愛。網友也表示，好喜歡老師的教學法，讓我們很輕鬆學，敲碗其他食材教學。

(中時新聞網)