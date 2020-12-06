(更新：基隆至七堵已於12:40搶通)
台鐵局正在積極開挖猴硐至瑞芳段的土石坍方，未料基隆至七堵間也因連日豪雨致落石掉至軌道上，台鐵局自今日上午11時15分起，基隆站至七堵站各次南下及北上列車均有延誤情形，受影響車站包含：基隆、三坑、八堵、七堵。該路段已於12：40搶通，共影響8列次1070人。
基隆至七堵的落石還未清除，緊接著上午11時54分東部幹線福隆至貢寮間，因西線路線發生障礙，南下及北上列車只能以東線單線行車，預計要到下午3時才能修復，台鐵表示，受影響車有福隆、貢寮。
(中時 )
(更新：基隆至七堵已於12:40搶通)
台鐵局正在積極開挖猴硐至瑞芳段的土石坍方，未料基隆至七堵間也因連日豪雨致落石掉至軌道上，台鐵局自今日上午11時15分起，基隆站至七堵站各次南下及北上列車均有延誤情形，受影響車站包含：基隆、三坑、八堵、七堵。該路段已於12：40搶通，共影響8列次1070人。
基隆至七堵的落石還未清除，緊接著上午11時54分東部幹線福隆至貢寮間，因西線路線發生障礙，南下及北上列車只能以東線單線行車，預計要到下午3時才能修復，台鐵表示，受影響車有福隆、貢寮。
(中時 )
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