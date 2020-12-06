情侶之間最忌諱的就是另一半和異性互動太過親密，否則恐引起誤會或不必要的紛爭。一位男網友表示，女友過敏卻吃下異性替她剝的蝦，更在社群媒體上貼出和合照稱讚「男生剝蝦好貼心」。女方一系列行為讓他直呼委屈。網一看紛紛勸男方要果斷放生，認為他只是女友備胎，頭頂綠一片還不自知。

原PO在Dcard上發文表示，近日女友和一群異性友人聚餐，其中有一道蝦子料理，本身對蝦子過敏的女友卻吃下異性剝的蝦，還在社群媒體上貼出和其中一位男子的單獨照說「男生剝蝦好貼心。」但她卻從來沒有發過和原PO的合照。聚餐結束後，也沒有向他報備一聲，就讓男生半夜載回家。原PO覺得委屈詢問，「請問是我太小心眼嗎」？

文章曝光，網友直指原PO綠光罩頂，恐怕只是被女友當成備胎。網友紛紛表示「愛不愛你不知道，但騎驢找馬的心態一定有。以後一定會因為別的男生甩你 現在沒有只是因為沒比你好的人」、「綠光，綻放光芒」、「就是不愛你呀，大部分真的愛另一半的女生，都會急著詔告天下讓身邊的朋友都知道」、「果斷放生」。

但也有人指出，原PO女友可能只是對蝦殼過敏，所以吃蝦子是可能的。不過網友也指出，原PO在她心中可能已被認為不會跑的對象，建議「狠狠的果斷分手，讓她自己再回來找你」、「想要備受多人的寵愛吧，這個很難改掉，建議跟她說，沒辦法就分手」。

(中時新聞網)