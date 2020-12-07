苗栗高商學生參加技藝競賽表現優異，由左至由分別為指導老師王桂芳、學生劉俊明、校長黃國峰、學生邱鈺仁、學生古慶緯、指導老師吳松達。（苗栗高商提供／何冠嫻苗栗傳真）

國立苗栗高商參加109學年度商業類全國高級中等學校學生技藝競賽，在3個職種共獲得1項金手獎及2項優勝，參加職場英文職種的應外科同學邱鈺仁在指導老師王玉如教導下，榮獲金手獎的佳績，全校師生與有榮焉。

邱鈺仁國中會考以1A4B的成績進入苗商，因為對英文較感興趣，選擇應外科就讀，平時注重英文能力的培養，高一即通過多項的英文能力檢定，高二獲得校內英語閱讀心得優勝、群科中心佳作及校內英文聽力閱讀競賽第一名。

他表示，能獲得金手獎，除自己的認真努力練習之外，最要感謝指導他的老師，每天放學後，老師都會與他討論、修正他的錯誤，並給予建議，在每天的練習與吸收新知識之下，實力大幅提升，讓他能夠在這次比賽中脫穎而出。

另，同學古慶緯在指導老師吳松達帶領下，獲得網頁設計優勝，同學劉俊明則在指導老師王桂芳教導下，獲得會計資訊優勝。苗商實習處主任表示，古慶緯及劉俊明2人入學成績5B，但進入苗商資處科後，不僅課業成績名列前茅，技能檢定亦加倍努力取得證照，比賽前均勤奮練習，在選手室從白天練習到夜晚，不以為苦，中途雖一度遇到瓶頸，信心大受影響，但在指導老師的耐心陪伴與辛勤指導下，均有所突破與精進，最後獲得優勝。

苗栗高商校長黃國峰說，苗商的學生入學成績雖然只是5B左右，但學校的教學非常紮實，老師也非常用心投入學生技能的養成，讓學生經過3年的學習，有機會可以在學業和技能並進，能夠協助學生考取優質科大外，也讓學生未來發展更多元且具競爭力。

(中時 )