中職今（8）日召開領隊會議，重點之一就是決定明年選秀會味全龍的選秀順位，不料引發代理領隊任中傑拒絕抽籤風波，成為今日會議的一段插曲。

味全龍球團稍後也發表公開聲明，直指從擴編選秀起，聯盟針對新軍的各種新制度對龍隊不利。至於最後由聯盟代抽確定選秀順位為第5號，球團除了遺憾也只能給予尊重，並且自我期許明年打出佳績。味全龍隊的兩點聲明如下：

一、味全龍隊為中華職棒期盼多年的全新球隊，聯盟針對新軍所採的多項平衡戰力新制，立意良善，唯執行過程與制度原意出現落差，不利新球隊及棒球產業發展。

二、味全龍隊成軍來多次與聯盟溝通各新制可能缺失，聯盟也滾動修正制度，善意回應，在此基礎下，龍隊針對抽籤議題也在本次領隊會議前與抽籤前，兩次建議聯盟修正抽籤方式，惜未獲接受。對於聯盟代抽順位，龍隊雖有遺憾但將尊重，也將把五號籤視為外界對龍隊的最深期許。

(中時 )