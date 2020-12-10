台幣對美元匯率近期天天創新高，10日開盤後，海外價位頻頻衝撞28.21，讓出口傳產業者叫苦連天。台灣金融研訓院董事長吳中書對此表示，台灣經濟今年來都往好的方向走，台幣匯率走強也是國家競爭力的顯現，「台灣經濟成長率高，台幣匯率若一直很弱，不是好的現象。」

台灣金融研訓院首度編製10日發布，國內首創的台灣金融風險指數TAIFRI，以「四大構面」監測最新金融風險情勢發展，其中第四構面「傳染與蔓延」是匯率對金融市場存在間接影響，在風險複雜度大升的國際金融市場中，台灣無法自外。

吳中書表示，國內經濟表現近期來相對不錯，尤其台灣在疫情方面控制的好，吸引國內外資金投入生產、或參與資本市場活動，國際市場需求大，也帶給台灣生產一直維持穩健，「匯率是反映市場要素，經濟好，就反映出相對匯率走強。」

至於台幣過強，是否已經影響了台灣出口競爭力？吳中書表示，要看台灣和對手國的匯率變動，近期來韓元、人民幣都是相對升值，台幣走升仍在可控範圍之內。

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