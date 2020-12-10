立院朝野黨團日前協商萊豬行政命令破局，至於下次召集協商時程，立法院長游錫堃今天表示，只要各黨團同意的話，他都會盡快請朝野黨團一起協商，他已請各黨團先各自交換意見，當交換得差不多，才較有可能在協商會議中達成共識。

立法院日前協商萊豬行政命令時，藍委不滿綠委挾人數優勢，逕自把在野黨提出的27項附帶決議包裹送交院會，數度與綠委爆發口腳，甚至怒丟咖啡杯、摔麥克風，退席抗議使得協商破局。

詢及協商破局後，下次召集朝野協商的時程，立法院長游錫堃下午出席NOWnews舉辦的「修憲論壇」受訪表示，只要各黨團同意的話，他都會盡快請朝野黨團一起協商，上次的協商，就是因為國民黨團要求，他就趕快召集協商。

游錫堃坦言，目前各黨團的意見分歧，他有請黨團之間交換意見，交換到差不多，再由他來召集協商，這樣比較有可能在協商會議達成共識，他也會盡可能協調，並透露他私下都有跟朝野黨團聯絡。

(中時 )