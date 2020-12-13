從2019年6月10日，也就是去年總冠軍賽G5腳跟阿基里斯腱撕裂之後，杜蘭特就從未上場打過球，如今度過漫長553天的復健時光，他終於確定將在明天(14日)籃網遭遇巫師的首場熱身賽先發上陣，這也將是他首次穿上籃網球衣出戰。

籃網總教練納許13日提前公布這場熱身賽的先發名單，將由最近爭議不斷的厄文，帶領丁維迪、喬哈里斯、杜蘭特與狄安卓喬丹先發面對巫師，納許強調他不會讓主力打太多時間，而是努力讓更多球員可以上場磨練，且適應場上氣氛。

但對杜蘭特球迷來說，這場熱身賽意義格外不同，畢竟這1年多時間幾乎都只能看杜蘭特在社群媒體上面，跟網友互噴口水戰，如今終於等到他的傷癒復出，到底他能夠拿出當年幾成表現，自然受到外界相當關注，他跟厄文的搭配也一樣。

不過杜蘭特想在熱身賽遭遇昔日雷霆隊友「忍者龜」韋斯布魯克的機會很低，因為巫師總教練布魯克斯已經提前預告，包含韋斯布魯克、畢爾、貝爾坦斯、伊斯梅史密斯等人都有可能缺陣，讓布魯克斯都不禁自嘲，明天可能要派他自己上場了。

(中時 )