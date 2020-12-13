行政院長蘇貞昌日前針對萊豬產品是否要標萊劑一事受訪表示，如果台灣弄一個和國外不一樣的標準，會引來貿易報復，而且會被認為是歧視。對此，資深媒體人韋安直言，蘇揆越描越黑，「已經語無倫次了？」並指蘇的意思是不是好豬出口到國外，台灣人要犧牲吞萊豬？

蘇貞昌12日受訪時表示，萊豬進口的相關配套措施，步步為營、按部就班，並指出，先是由總統向國人報告此事，之後各部會推出相關措施，這是政府保障國人食品安全，同時為國家經貿戰略走出去，讓國產豬可以出口的必經手段，這些做法都需要中央地方配合，也要立法院通過相關公告。

對此，新北市長侯友宜12日出席時報文學獎頒獎典禮後受訪指出，國人的健康不是任何代價可以換回來的，帶頭守護國人的健康，永遠是政府的責任。

對於蘇揆的說法，韋安今(13)在臉書上表示，「完了！！！蘇院長越描越黑，已經語無倫次了？」接著，針對蘇揆和侯友宜的說法，他指出，「蘇講話的意思，好豬出口給外國人吃，臺灣人非要犧牲吃萊豬嗎？侯一句話就抓到重點了！」

網友們也留言回應，「侯與江主席，打擊都很精準，國黨與人民之福」、「萊豬通過有經過立法院三讀通過嗎？」、「是跳針太多才錯亂，老天是公義的」。

完了！！！ 蘇院長越描越黑，已經語無倫次了？ 蘇貞昌表示，配套措施步步為、營按部就班，總統向國人報告後，各部會就一步一步的去處理後續，同時為國家經貿戰略走出去，讓國產豬可以出口的必經手段，這些做法都需要中央地方配合，也要立法院通過公告。 侯友宜則說，守護國人的健康不是任何代價可以換回的 蘇講話的意思，好豬出口給外國人吃，臺灣人非要犧牲吃「萊豬」嗎？侯一句話就抓到重點了！ 由韋安發佈於 2020年12月12日 星期六

(中時新聞網)