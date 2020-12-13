皮膚科醫師蔡逸姍分享，一位15歲的國中少女近期因滿臉痘痘，加上濕疹反覆發作，又因忍不住摳抓造成破皮潰爛，嚴重影響美觀前往求診。經醫師追問，發現竟是少女從小抱到大的「十年小被被」惹禍。

其實國內外不少人都有一個從小抱到大的玩偶或小被被，疏不知背後卻潛藏恐怖的細菌。根據《ET健康雲》報導，蔡逸姍表示，看診時遇到一位15歲少女臉上布滿紅疹，該症狀反覆發作，還導致她出現紅癢、水泡。又因為發癢難耐，少女還不慎抓破水泡演變成潰爛、流湯慘狀，嚴重影響美觀。

經蔡逸姍詢問下，才發現罪魁禍首竟是少女的「懷舊小被被」。她指出，少女的小被被蓋了10年，卻一直捨不得洗，不但又髒又破，還飄出異味，推測就是引發臉部濕疹反覆發作的原因。蔡逸姍指出，紡織品如小被被和布偶，都會殘流口水、汗水，以及皮屑，進一步則演變成細菌、微生物的溫床，若再接觸肌膚，無非是增加濕疹或細菌感染風險。

不只該名少女，許多人也都對家裡小被子、玩偶有情感上的慰藉、依賴。對此，蔡逸姍建議，有流口水習慣的人，建議將抱枕、小被被等貼身物品一周清洗一次，並準備2至3條做替換。其實，心理學上把這種現象稱為「安全毯現象」（Security Blanket），這些慰藉物對人心理能夠起緩衝和保護作用，有助於他們紓發情緒。

(中時新聞網)