台中捷綠線延後通車，市長盧秀燕表示要對北捷局求償，北捷局在昨天表示要為中市府「代位求償」。台中市議員陳淑華15日抨擊說，依據三方協議書，根本就沒有任何對北捷局的罰則，台中市府恐將無處求償。市府強調，持續敦促北捷局與川崎重工儘速修復，讓市民體驗便利的交通設施。

陳淑華指出，依據三方協議書是前台中市長胡志強、前交通部長毛治國、前台北市長郝龍斌3個人簽的合約；上面根本就沒有任何對北捷局罰則，未來可能無處求償。在發生第二根軸心斷裂時，就已知捷運綠線列車有嚴重問題，為何市府拖到昨天才要宣布？

陳淑華說，台中市政府無論是交通局、中捷公司過去23天，台中市在捷運事故上都只能乾巴巴看著、等著北捷；市長盧秀燕說要追究北捷的責任，要向北捷求償？但台中市政府從沒有檢討到自己，台中市沒有責任嗎？台中市交通局、台中捷運公司都必須有人負責。

台中市政府強調，捷運通車前提就是安全至上，北捷局與車輛廠商川崎重工兩次報告無法降低安全疑慮，已請廠商儘速釐清原因和修復期程，市府也已向市民致歉。中捷公司自11／21以來持續監督北捷局與廠商的軸心拆卸、審閱相關技術文件、開會、提出技術審查；市府會持續敦促北捷局與車輛廠商川崎重工儘速修復，讓市民體驗便利的交通設施。

(中時 )