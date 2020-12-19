伊林男神張哲偉暖心推薦市民認養臺北市動物之家老狗貓。（北市動保處提供／吳康瑋台北傳真）

北市動物保護處19日特別為動物之家「熟齡狗貓」舉辦「2020浪愛回家」系列活動，以「熟齡狗貓晚春幸福認養」為主題，推薦市民認識動物之家現約有180隻7歲以上的老狗及老貓，伊林名模積極參與公益活動，由男神張哲偉到現場為市民介紹高齡12歲的帥氣米克斯月曆明星犬「佐佐木」。

他指出，歡迎市民認養老狗貓，給牠們晚年幸福終老的家，當日認養民眾皆可獲得「幸福犬貓認養VIP」及1年期寵物保險等市值高達新臺幣1萬7,850元的福利，並加贈「尋常台北-毛孩的幸福指南」專書、2021動物保護主題月曆及精美認養禮包等值好康。

北市動保處表示，「2020浪愛回家」4場次系列活動，讓參訪市民除認養犬貓外，還可參加「搶頭香拿好禮」、免費動物造型氣球、「熟齡犬貓零距離互動」及生命教育與「熟齡犬貓晚年陪伴照護講座」等活動。伊林男神張哲偉也在場為市民介紹米克斯月曆明星犬「佐佐木」，並透過手作動物造型氣球與民眾互動，親和力十足。

今天活動已進入尾聲，北市動物之家還有許多可愛的狗貓等待被認養，動物之家現有駐點服務的動物行為訓練師熊熊及資深貓志工，可以隨時與市民互動學習如何照顧及飼養熟齡犬貓，讓民眾對於照顧熟齡犬貓能更安心，歡迎大家到動物之家尋找有緣的狗爺爺貓奶奶陪伴一生，並幫忙牠們找到幸福的家，更多認養資訊可查詢動保處官網或加入「臺北市動物之家」粉絲專頁。

(中時 )