虛擬寵物貓「RuRu醬」發行EP，近日推出新歌〈一個人的聖誕節〉MV，引起熱論。RuRu醬由在科技業經營有成貓王克拉克林宜養董事長，花1年耗資上億結合3D科技音樂文創重金打造，他分享美國有「加菲貓」、日本則有「KITTY貓」，他說：「我希望未來我們台灣有個RuRu醬可以成為享譽國際的巨星。」

團隊在前期研發計畫長達1年，是以打造科技業產品的規格來打造文創產業，透過跨界合作激發更多火花，加上今年因為疫情爆發，大家都無法跟遠方的朋友相聚，反而擁更多的時間獨處，或與家中的寵物貓咪、狗互動，人與寵物的相處更加緊密度，因此有了RuRu醬的音樂歌曲誕生。

製作人表示平時講電話時候、貓咪會跑來盯著看他，這張EP是用貓咪視角，跟貓咪對話來創作，歌曲中也多了「咕嚕咕嚕」聲，這聲音是貓咪在放鬆時候會發出的聲音，他們日前拍攝MV，邀來多位高顏值空姐、空少帶著毛小孩入鏡，十分吸睛。

製作人認為貓咪看到的世界與人類不一樣，每一隻貓咪都有自己的個性跟特色，他在40幾年來養了10幾隻貓，因為疫情又養貓咪，「可能因為疫情讓自己需要陪伴。」由於在台灣目前養寵物的比例不斷的再攀升，這次新單曲的誕生，他們特地相中毛小孩市場，從貓視角出發為愛貓人士創造的快樂單曲。

(中時 )