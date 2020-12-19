韋禮安今（19日）起連二天在台北流行音樂中心（北流）舉辦「而立之後」演唱會，2場門票秒殺共吸引9000位觀眾，總票房1620萬，創北流啟用後單場最多觀眾人數的紀錄；他獻唱〈Sounds of My Life〉等歌揭幕後直呼「超爽的！我回來了」，回想這幾年自己因應大環境而改變，自喻「絞肉」，歷經「歲月摧殘」後成就現在的韋禮安。

韋禮安近年與前東家因合約糾紛打官司，昨是他勝訴後的首場大型個唱，他感性表示生命非常有趣，「過去的我很害怕改變、怕變得世故，但現在回頭看，有些改變並不是不好，有些不是自願的，時間不斷把你往前推，有點像絞肉器、把肉塞進去打打打...『我不要我不要變成絞肉，不好意思你就是必須要』，然後就變成現在這個樣子」。

韋禮安今（19日）起連二天在台北流行音樂中心舉辦「而立之後」演唱會。(IMC Live Global提供)

韋禮安自2015年在小巨蛋舉辦演唱會後，中間雖有辦大型個唱，卻都在海外，相隔5年開唱，習慣早睡早起的他，前晚直到凌晨兩點都無法入睡。昨與許久不見的歌迷重逢，韋禮安興奮要求觀眾多給些尖叫聲，連空檔喝水都希望台下給點歡呼，笑說：「姑且就當我是『喝水都有尖叫聲」的始祖。」

韋禮安今晚在台北流行音樂中心舉辦演唱會。（尤嬿妮攝）

(中時 )