金馬影后陳淑芳（左）20日與台南市長黃偉哲（中）至南台南家扶中心為家扶兒下廚。（李宜杰攝）

陳淑芳（左）表示自己近日行程滿檔，每天幾乎都只睡3小時。（李宜杰攝）

南台南家扶中心20日舉辦「金馬影后揪市長，冬至家扶送關懷」公益活動。（李宜杰攝）

時至冬至，長期關心公益的金馬影后陳淑芳，20日特別與台南市長黃偉哲至南台南家扶中心料理多道冬令進補美食，提供數10組單親、隔代教養的家扶兒與長輩享用。由於今年適逢家扶中心成立滿70周年，陳淑芳笑說，自己今年已經82歲，「家扶中心好年輕！」並稱未來會持續行善，為弱勢族群盡一份心力。

御鼎節能科技、克災消防科技20日在南台南家扶中心舉辦「金馬影后揪市長，冬至家扶送關懷」公益活動，由台南市電子媒體記者協會協辦，並邀請陳淑芳、黃偉哲與名廚蕭宗隆一起為家扶兒、長輩下廚。陳淑芳透露，因為近日行程較多，一天大概只睡3小時，而今日來到台南，感覺就像回娘家，因為大家都非常熱情。

其中，照顧3名孫子的王鄭麗花阿嬤，20日也特別送上一束花給陳淑芳。王鄭麗花說，自己看過電影《孤味》，覺得電影情節與自己的人生很像、深受感動，陳淑芳成熟的演技讓她「彷彿看到了自己。」陳淑芳聽到後，不僅給予安慰擁抱，還貼心打氣稱一定要加油，同時還特別叮囑工作人員「這束花一定要留下來。」

黃偉哲表示，社會上還有很多弱勢朋友需要幫忙，希望藉由淑芳阿姨的愛心，呼籲大家一起來做公益。

(中時 )