隨著林書豪因為沒拿到國際籃總(FIBA)的澄清信，勇士轉而跟菜鳥前鋒潘伯頓簽約，隨即把他釋出送到發展聯盟聖塔克魯茲隊打球，不過《紐約時報》資深記者史坦21日爆料，勇士仍對豪哥很感興趣，繼續尋求讓他加盟聖塔克魯茲打球其他方式。

原本勇士打算在美國時間20日晚間跟林書豪簽約，然後跟潘伯頓的模式一樣，再把他釋出，讓他保有加盟勇士發展聯盟下屬球隊打球權利，卻因FIBA假日沒有上班，根本找不到人可以幫他發出澄清信，勇士只好改跟潘伯頓簽約。

根據勇士目前團隊豪華稅情況，如果勇士能在美國時間20日跟林書豪簽約，球隊需要支付大約74925美元豪華稅，可是等到美國時間21日才跟豪哥簽約，就變成必須支付大約127650美元的豪華稅，所以才讓勇士暫時放棄簽約豪哥機會。

根據史坦21日報導，目前勇士仍在探索所有可能跟林書豪簽約的途徑，就是想要提供他最後一絲留在NBA打球機會，如果豪哥仍然無法加入勇士發展聯盟球隊，他有可能重返大陸CBA打球，最可能還是回到北京首鋼，或是繼續留在美國等待其他機會。

(中時 )