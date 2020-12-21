【愛傳媒葉毓蘭專欄】12月18日上午九點，我站上立法院議場的「國是論壇」，控訴政府對於因公執勤遭受暴力或意外危害導致失能半失能的警察同仁，即使法律已經有了明文規定，必須給予終身照護，但是仍然因為官僚思維與做法，無法信守承諾。

基層員警常常感慨：今天公祭，明天忘記。恐怕是想的太美了，如果不是媒體還關注，如果不是新聞熱潮仍在，根本就是：還沒公祭，早已忘記。

在12月18日上午九點的國是論壇上，我提到曾柏雄、賴統生，他們是今年2月13日深夜，高雄市消防局鳳翔分隊一輛水箱車出勤時，遭搶黃燈的聯結車撞翻，小隊長馮永昌當場殉職，而曾柏雄分隊長、賴統生隊員兩位重傷，至今仍未痊癒。

「豈止十年前受傷失能的林聖偉被遺忘，今年初在高雄市消防車翻覆受傷的兩名警消曾柏雄、賴統生還在治療，但是礙於健保給付潛規則，大約每四週就要辦理出院、再住院、轉入自費病房，成為醫療人球。九月中本席在國是論壇做出報告，當時內政部長允諾要協調衛福部，要對因公受傷的警消給予豁免專心治療，請問有做到嗎？」

12月19日統生的太太在臉書上貼出五歲的兒子推著統生輪椅的照片，她的PO文讓媒體又注意到這起消防車意外中，還有兩位重傷的弟兄仍在等候正義的來臨，家人還在等候他們的痊癒，我們的政府，好像已經忘了⋯⋯

統生的妻兒很辛苦，柏雄的妻子爸媽姊姊何嘗不是？

美籍華人音樂家馬友友的Over the Rainbow，很療癒，希望未來賴、曾兩家都能順利等到彩虹上的希望。

作者為立委、前警大教授

照片來源：作者臉書截圖。

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(中時新聞網)