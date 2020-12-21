漫畫家、動畫導演王登鈺去年以《金魚》奪金馬獎最佳動畫短片，描述一位永遠不會長大的小男孩，如何揭開腐敗城市的真相。而在新作漫畫《秘密耳語》中，他再次打造一位懷有強大能力的少年英雄，但日日忙於拯救國家的少年「秘密」，其實是位機器人，他最迫切的願望，僅是融入校園，成為一般的孩子。

王登鈺表示，以前看《原子小金剛》，會想像如世上真有如小金剛一樣，擁有強大能力，卻一身小孩外貌的機器人，在校園應會成為被欺侮的對象，「在群體中，奇怪、特別的小孩總會先被欺負。秘密身為保護國家的武器，多數時間都在打倒怪獸，學業跟不上，智力又有侷限，讓他在校園中更顯突兀。」

漫畫中，秘密生活在時不時有怪獸侵擾的奇異國家，雖是肩負保衛責任的人民英雄，但他同時被政府要求不能洩漏他的真實身分，要以小學生模樣度過每一天。課業不好、表達不伶俐、拿出來的作業本總沾滿怪獸黏液的秘密，總是孤零零，在為國家戰鬥之餘，期盼得到師長同學的認同。

相較筆下世界狂亂奔放，王登鈺談吐卻顯木訥許多，對校園毫無認同感的秘密，宛如童年縮影，「我不是課業好、體育佳的勝利組，從幼稚園到高中都不喜歡上學。雖沒有像秘密一樣一個朋友都沒有，但排斥校園的心情卻一樣。」

王登鈺說，秘密為群體壓力衍生的煩惱，本質上，如小木偶皮諾丘想要成為真正的小男孩一般，為了追尋自我意義，而擁有「我是誰」、「別人喜不喜歡我」等煩惱，「人們在兒童到青少年過程，也正是自我意識萌芽的開始，漫畫中的機器人擁有不能說出口的秘密，現實生活中，我們也會想保有自己的秘密，又想融入大家。」

漫畫《秘密耳語》源自於王登鈺於2003年撰寫的小說。2013年，王登鈺將其改編為自行出版的短篇漫畫。今年重新翻修細節，補足結構，成為首部商業出版漫畫作品。他也透露，《秘密耳語》所描繪的世界觀，未來將延伸為續篇漫畫外，還會有長篇動畫電影及動畫影集，期盼資金到位，能讓系列作早日問世。

(中時 )